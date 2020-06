Mercoledì 1 luglio dalle ore 21.00 "Il Drago di Bologna e altri Mostri": spettacolo per la rassegna “Un Etto di Bologna”.

Mercoledì 1 luglio al Sostegno del Battiferro in programma uno spettacolo divertente e istruttivo che ci porterà nel fitto di un mistero bolognese davvero curioso, per la rassegna "Un Etto di Bologna". Sul palco l'esperto Francesco Nigro si confronterà con il prof. Rambaldo M. Leporello(Eugenio Bortolini). Su cosa? Nel 1572 un contadino trovò e uccise un drago bipede nelle campagne bolognesi a poca distanza dalle mura della città. L'animale venne consegnato a Ulisse Aldrovandi che lo descrisse e lo consegnò alla storia attraverso i suoi studi. Questo misterioso caso, dettagliatamente documentato, un vero e proprio giallo naturalistico, ci condurrà nel fitto narrativo di un racconto fatto di scienza, storia, simbologia classica, medievale e rinascimentale, fino ai tempi di Aldrovandi, sulle orme della terribile Bestia.

Lo spettacolo è incentrato su storie e le leggende che si perdono nelle pieghe dei secoli e che ci porteranno a conoscere le storie di un passato a metà tra mito e realtà, nell’affascinante cornice del Battiferro. Scopriremo sotto una luce diversa creature leggendarie quali draghi, basilischi, grifoni, fenici, unicorni e tanti altri. Infine, dopo tanto elucubrare, riusciremo a dare una risposta all’enigma del Drago di Bologna?

Orario: dalle ore 20.00 apertura Battiferro, spettacolo dalle ore 21.00

Luogo: Battiferro, via della Beverara 123/a - via del Navile 29/5a



Iniziative e servizio bar realizzati nel rispetto delle norme anti-Covid19

Modalità di ingresso:

● € 7,00 a persona

● prenotazione obbligatoria, posti non assegnati

Alle ore 21 nel caso in cui ci fossero ancora posti liberi verranno fatti entrare i non prenotati, registrando la loro presenza.

informazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com

In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno del Battiferro o sarà annullato