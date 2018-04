Il fotografo Paolo Reali e i suoi "100 attimi di imperfetta felicità"

Domenica 22 aprile alle ore 18.00 il fotografo Paolo Reali presenta il libro "100 attimi di imperfetta felicità" a Bologna.

È conosciuto dai sui fan ed estimatori come “il fotografo delle emozioni”, perché è capace di catturare in uno scatto attimi intensi e indimenticabili: l’arte di Paolo Raeli nasce proprio da qui, non dimenticare. Per questo a soli 17 anni si è appassionato di fotografia e ha iniziato a immortalare le gioie, le paure e, appunto, tutte le emozioni dei suoi coetanei. Il suo libro, 100 attimi di imperfetta felicità, edito da Fabbri e in libreria dal 17 aprile, racchiude parte del suo lavoro, un insieme di immagini magiche e brevi testi poetici accompagnati da alcune illustrazioni dell’autore per completare l’atmosfera sognante. Raeli presenterà il suo libro a Bologna domenica 22 aprile alle ore 17 al Bookstore Mondadori di via D’Azeglio 34.

Nell’occasione il giovane fotografo, seguitissimo sui suoi canali social con oltre 274 mila followers su instagram, racconterà ai suoi fan com’è nato il libro e firmerà le copie.