La terza edizione del "Il Giardino Poetico”, rappresenta il proseguimento del lavoro del Teatro dei 25 sul territorio del Quartiere Savena di Bologna.

"Il Giardino Poetico" Itinerario nei classici per viaggiatori curiosi, si presenta come una conversazione spettacolo con interventi e letture. l'edizione 2020 sarà incentrata su Cesare Pavese e i Dialoghi con Leucò.

Il Prof. Federico Cinti insieme a Silvia Fantechi e Nicola Fabbri ci condurranno, attraverso una narrazione semplice ed efficace ma culturalmente alta, ad esplorare la figura dello scrittore poeta Cesare Pavese e della sua opera.





Ore 21.30 ingresso gratuito con prenotazione

Giardino di Via Cesare Abba, 6/a Bologna

autobus 11 B, 27A, 55

info: teatrodei25@gmail.com - cell: 3471452077 - www.bolognaestate.it



“Il Giardino Poetico” fa parte di Bologna Estate 2020, il

cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.