Il Grande Fratello al Centro Borgo

Domenica 25 marzo le selezioni ufficiali con Mia Cellini

Dopo la parentesi VIP, il Grande Fratello torna nella sua versione classica reclutando gli aspiranti gieffini tra i non famosi nelle varie città italiane. Se pensate, quindi, di essere i concorrenti ideali del prossimo Grande Fratello, avete un appuntamento importante al Centro Borgo!

Domenica 25 marzo alle ore 15, infatti, il casting itinerante realizzato da Wobinda Produzioni per il famoso reality TV, farà tappa in Galleria. Ospite speciale sarà proprio una concorrente della tredicesima edizione: l’esuberante romana Mia Cellini, oggi famosa su YouTube per i suoi tutorial su make up e outfit con migliaia di follower.

