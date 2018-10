Seconda serata dei quattro incontri fra racconti e ricette, arte e cibo, pensieri e gusto. La rassegna "Il libro è servito" è quest'anno alla 6° edizione, in questa seconda serata due antologie di racconti thriller abbinati a ricette: "Misteri e manicaretti di Pellegrino Artusi" e "Misteri e manicaretti del territorio Pratese", di autori vari, entrambi della casa editrice Edizioni del Loggione. Il cibo come filo conduttore in un viaggio attraverso i paesi dell'Italia e i misteri che gli autori hanno voluto ambientarvi. Saranno presenti i curatori delle antologie Simone Metalli e Luca Martinelli. Verrà inaugurata la mostra di quadri della scuola d'arte Disegno Insegno, i quadri rimarranno esposti fino al 15 novembre.E per finire in allegria, come sempre, un buffet e un calice di vino.