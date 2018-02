Il libro perfetto al Festival dell'Oriente: un viaggio letterario, musicale e fotografico nell'India del Nord

Prosegue il tour di presentazioni de Il libro perfetto, l'ultimo romanzo dello scrittore bolognese Massimo Lazzari.

Dopo la presentazione del 20 gennaio al Cortile Cafè e la collaborazione alla mostra "Dalla Birmania all'Himalaya: mostra fotografica-letteraria" (allestita presso l'Enoteca Italiana di Via Marsala e prorogata per tutto il mese di febbraio), Massimo Lazzari e il suo romanzo approdano al Festival dell'Oriente Bologna 2018.

Sabato 17 febbraio, alle ore 20, l'autore sarà presente alla Fiera di Bologna, Sala 2, insieme al maestro di chitarra Andrea Barsali per accompagnare i partecipanti in un viaggio letterario e musicale nell’India del Nord, che ripercorrerà le tappe principali del romanzo.

A fare da cornice all’evento, le meravigliose fotografie di Paolo Balboni scattate in Ladakh.

Sarà anche l’occasione per presentare il viaggio in India ispirato al libro, previsto per il periodo 3-19 agosto 2018.