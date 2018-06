'Il mare in città', bimbi in festa a Molinella

Torna anche quest'anno la 4° edizione di "BIMBI IN FESTA" la manifestazione dedicata i piccoli dove Molinella (BO) diventa per eccellenza "la città dei bambini" per tre giorni dall’8 al 10 giugno la manifestazione “Bimbi in festa 2018” offrirà spettacoli, laboratori, animazioni, giochi, attività sportive e incontri per tutte le età, a ingresso libero. L’iniziativa si terrà in tanti luoghi, sia all’aperto che al chiuso.



Noi di BELLAVISTA ASSOCIAZIONE "KIDS" rinnoviamo anche quest'anno la storica collaborazione con l'Associazione LUDOFFICINA organizzatore della manifestazione, dedicando ai nostri piccoli amici lo spazio dal titolo "IL MARE IN CITTA" .

Ricostruiremo una vera e propria area balneare con tanto di sabbia, dove sarà realizzata la pista in cui verranno organizzati dei tornei di "Biglie" uno dei giochi da spiaggia come viene definito dai nostri papà e mamme "un divertimento senza tempo" uno dei passatempi più amati da grandi e piccini, capace di coinvolgere bambini ed adulti, ma soprattutto di far giocare più persone contemporaneamente; divertente e motivante: non meraviglia che un gioco dalle tante virtù si sia conquistato il titolo di beach-evergreen.



Prepariamoci dunque ad insegnarlo ai nostri piccoli, se ancora non ce ne è stata occasione!



Ci trovate in via Mazzini all'altezza del civico 117 -



Sabato 9 giugno dalle 15 alle 22

Domenica 10 giugno dalle 10.00 alle 22



Seguiteci per prenotarvi!!



Un grazie speciale alla aziende EDILPARK 1976 di OSPITAL MONACALE (FE) RAIO SRL San Pietro Capofiume BO per la fornitura di sabbia e attrezzature.

I Premi per i partecipanti sono offerti da:

GIANNI NORI PUNTO CENTRALE - MOLINELLA

MASTER SPORT - MOLINELLA

L'ANGOLO DI ELISA di Elisa Stegani- MOLINELLA

ESTETICA MICHELA di Michela Targa - MOLINELLA

FUMO E BALOCCHI di Bonazzi Sonia - MOLINELLA

EDICOLA DEL CUORE di Coltra Raffaella - MOLINELLA

L'EDICOLA sas DI SGARGI O SGARZI DANIELE E C. - MOLINELLA



info e programma completo al link https://www.ludofficina.net/bimbi-in-festa-