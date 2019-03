Il Mondo Creativo: laboratori, shopping e handmade

Il grande salone specializzato dedicato agli hobby creativi e ai migliori prodotti handmade torna in fiera a Bologna dal 29 al 31 marzo per una primavera a tutta creatività.

Da più di 10 anni una delle manifestazioni di riferimento nel settore, Il Mondo Creativo, con le sue novità, coinvolge ed appassiona sempre più persone offrendo loro un viaggio fra le tante possibilità che la creatività offre; un percorso in cui la curiosità può diventare passione, la passione può trasformarsi in un hobby e un hobby può crescere e professionalizzarsi fino a diventare un lavoro.

Passioni e shopping di qualità

Il Mondo Creativo è una grande vetrina espositiva dedicata alle ultime novità e grazie alla selezione degli espositori garantisce qualità ed originalità sia a chi desidera acquistare materiali e strumenti, sia per gli appassionati dello shopping handmade che cercano oggetti e prodotti unici.

Workshop e teatri dove tutti possono imparare

Per chi desidera osservare ed imparare guardando, ma anche per chi ha voglia di mettersi all’opera e creare qualcosa con le proprie mani divertendosi, a Il Mondo Creativo le migliori creative ti accompagneranno con tantissime proposte alla portata di tutti.

Un fonte incredibile di ispirazioni

Il Mondo Creativo sarà una scoperta ad ogni angolo per tutti: idee regalo, idee per la propria casa, idee per la tavola, idee per un nuovo hobby, idee per il proprio business. Ospiti nazionali ed internazionali condivideranno le loro idee e numerose aree offriranno la possibilità di tornare a casa con nuove ispirazioni.