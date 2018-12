Il mondo delle donne

12 donne imprenditrici del comune di Marzabotto hanno contribuito a fare realizzare un calendario curato e realizzato ( trucco e scatto fotografico ) al artista Cecilia Martinelli.

un modo non usuale per promuovere le loro attività del loro territorio.

Un connubio tra arte e moda che rende le attività del territorio di Marzabotto un po' speciale. Per questa esperienza l'artista inaugurerà il giorno 28 dicembre la sua mostra alle ore 11,00 offrendo un aperitivo a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del calendario artistico .

Le donne rappresentano per ogni mese i segni zodiacali e saranno esposte presso la biblioteca comunale di Marzabotto in via Aldo Moro 1.

