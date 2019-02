Il negro del Narciso (1897) di Joseph Conrad è la storia di una nave sconvolta dall’’ingresso a bordo di James Wait. È il nero di origini antillane che con la sua presenza scatena reazioni opposte nei membri dell’equipaggio, sconvolge l’ordine della nave, fino a un tentativo di ammutinamento.

Proponendone una riscrittura contemporanea, Cantieri Meticci dà vita a un’opera a metà tra spettacolo e installazione, in cui il migrante, l’africano – bollato come il nemico originario ed eterno – è visto come una figura reale e fantasmatica. Gli spettatori, liberi di muoversi in uno spazio-labirinto composto da cubi-cabine della nave Narciso, incontrano gli interpreti alle prese con storie e azioni capaci di connettere le pagine del racconto ai fantasmi dell’Occidente.



prenotazione consigliata: info@cantierimeticci.it / Alessia 328 5636392



L'evento fa parte delle dieci giornate di Atlas of Transitions Biennale • HOME - festival promosso da ERT nell'ambito del progetto europeo Atlas of Transitions (programma Creative Europe dell'Unione Europea)