Il palloncino va al mercato: letture animate

Domenica 8 aprile il palloncino mette sottosopra il Mercato Sonato con tante attività per bimbi buoni e bimbi scatenati, un grande mercato in cui troverete di tutto a prezzo scontatissimo, concerti strabilianti per i grandi, una jam session aperta a tutto ed a tutti, tante cose buone da mangiare (e da bere !) e una dose massiccia di allegria da condividere !



I volontari dell’associazione Le ballon rouge e la squadra del Mercato Sonato si uniscono, insieme a vari musicisti ed artisti (tutti volontari per quella giornata particolare), per farvi passare una splendida domenica, con la volontà comune di contribuire alla prossima missione in Africa del Ballon rouge…



Dove ?

Al Mercato Sonato, Via Tartini 3, 40127 Bologna.

Se non conoscete ancora questo spazio, è senz’altro il momento giusto per scoprirlo !



Quando ?

Domenica 8 aprile, dalle 10 alle 23.



Programma :

10.00 – 19.00 : Mercatino di abiti / giocattoli / oggetti… (Quasi) tutto a 1 euro !

11.00 : Lettura animata del libro « Il mostro peloso » di H. Bichonnier + laboratorio creativo « ad ognuno il proprio mostro »

12.00 Caccia al tesoro nel mercato

14.00 Lettura del libro « Il piccolo giardiniere » di E. Hugues + laboratorio creativo « diventiamo anche noi piccoli giardinieri »

15.30 Laboratorio « musicisti si diventa » + giochi in musica

17.00 La tombola della Pimpa

dalle 19.00 Concerti : The Derricks e I.N.F.N. Falling Stones Cral Band

21.30 Jam Session



Tutti i laboratori sono adatti a bimbi dai tre anni in su.

Una stanza sarà allestita per i nanetti e i bimbi piccoli che vogliono comunque impasticciarsi le mani !



Durante tutta la giornata / serata : dolci e salati per grandi e piccini + il bar del Mercato



Ingresso libero - Iniziativa aperta a tutti

con offerta libera (e consapevole!) all’associazione Le ballon rouge. Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati per la realizzazione della prossima missione.

Per le diverse attività proposte sarà necessario essere in possesso della tessera ARCI (se non l’avete, potrete ottenerla direttamente al Mercato)



INFO :

Tel. 334 71 71 673

Mail : leballonrouge2017@gmail.com

Web : http://le.ballon.rouge.free.fr/

Gallery