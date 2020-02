"Il piccolo libro delle nuvole": incontro con l'autrice Eléonore Grassi

Venerdì 28 febbraio, ore 20.30

Libreria Atlantide, Via Mazzini 93, Castel San Pietro Terme



Presentazione de "Il piccolo libro delle nuvole" (Pendragon editore) di Eléonore Grassi.

Letture a cura dell’Associazione Bàrdur.

Intervista a cura di Rosa Scarpati.



« “Che cosa sono le nuvole?”: è la domanda che da sempre mi gira in testa. L’ho fatta spesso alle persone che ho conosciuto ed incontrato…»



Le nuvole sfuggono alle classificazioni, si dileguano davanti alle rappresentazioni, mettono in discussione le definizioni, disobbediscono alle regole, superano i confini, sia geografici che disciplinari, confondono i campi. Sono schermi di separazione e al tempo stesso di unione tra la terra, finita, e il cielo, infinito. Sono elementi metaforici e reali, simbolici e materiali. Sono cose, ma anche segni. Non temono le contraddizioni, contengono gli opposti, coltivano le antinomie. Sono duplici e ambivalenti. Sono forme senza forma. Ma c'è qualcosa di più, oltre alle nubi: ci siamo noi e il nostro sguardo su di loro...

Un viaggio alla scoperta delle nuvole tra arte, scienza, letteratura, illustrazione e filosofie orientali.



Eléonore Grassi, nata a Parigi, vive e lavora a Bologna. Dopo una laurea in Sociologia dell’arte e letteratura a Bologna e un master organizzativo di eventi culturali a Roma, ha lavorato per molti anni come operatrice culturale e curatrice di arte contemporanea. Recentemente si specializzata in letteratura e editoria per l’infanzia all’Accademia Drosselmeier di Bologna. Oggi si occupa di (in ordine alfabetico): comunicazione, creatività, didattica dell’arte, libri per ragazzi, scrittura e yoga.



Bàrdur è un’associazione di ricerca ed animazione culturale, nata per desiderio di un gruppo di amici, accomunati dalla passione per la letteratura, il teatro e la musica.



Rosa Scarpati nutre da sempre una grande passione per la lettura e la storia dell'arte. Per circa 40 anni ha insegnato Lingua Inglese negli Istituti Superiori. Ha frequentato corsi di lettura ad Alta Voce con la docente Margaret Collina di Bologna partecipando a varie iniziative culturali. Legge ai bambini da 0 a 6 anni nell'ambito del progetto NPL. Ha organizzato numerose presentazioni di libri con autori di rilievo nazionale (Maraini, Hornby, Galimberti). Ha tradotto dall' inglese l 'opera di K. Mansfield.



Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide al numero di telefono 0516951180 o a mezzo email a info@atlantidelibri.it