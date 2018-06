"Il Pittore della Tenda": anteprima assoluta del film di Renato Lisanti

Il film "Il Pittore della Tenda" del regista Renato Lisanti sarà presentato a Bologna in anteprima assoluta lunedì 18 giugno alle ore 19:00 presso il cinema Orione all'interno del Biografilm Festival-International celebration of lives. Il documentario, selezionato per la sezione non competitiva "Storie Italiane", dedicata a personaggi e storie che hanno influenzato significativamente il panorama culturale italiano, narra la vita del pittore antimafia Emanuele Modica.

Nel 1961 Cosa Nostra uccide a Palermo il padre di Modica: un contadino che si era rifiutato di cedere il proprio fazzoletto di terra nella stagione della speculazione edilizia. Modica reagisce all'omicidio impugnando il pennello per combattere la violenza e il dolore che lo divorano e sottrarsi al desiderio di vendetta. Nel 1969 allestisce una prima tenda con all'interno i suoi quadri contro la mafia a piazza Politeama. A quella mostra ne seguiranno tante altre e la sua lotta artistica proseguirà per decenni dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Fino all'ultima Tenda dello scorso anno quando l'ottantenne pittore, dopo 16 anni di lontananza dalle piazze ed essersi trasferito in Emilia Romagna (a Langhirano, Parma), torna nella sua Palermo per proseguire, attraverso la potenza dell'arte e la bellezza, la battaglia contro le mafie.

"Il Pittore della Tenda" è prodotto dalla Luminol Film in collaborazione con Sinapsi Group, con il sostegno di Mibact Direzione Generale Cinema che ha riconosciuto l'opera di interesse culturale, e il supporto del Comune di Palermo. Il film (soggetto e sceneggiatura di Renato Lisanti e Salvo Taranto, musiche originali di Giovanni Vezzani, fotografia di Zorba Brizzi) ha inoltre ottenuto il patrocinio di Libera Emilia Romagna e del comune di Langhirano.