Spettacolo per bambini e famiglie “il segreto del bosco”

Teatro Ridotto - Casa delle Culture e dei Teatri

Rassegna per bambini e famiglie "Merenda sospesa"



22 marzo 2020 ore 16:30



“Il segreto del bosco” – Micro Teatro Terra Marique.

Il segreto del bosco è uno spettacolo che usa come linguaggio il teatro di figura (21 pupazzi in gomma piuma dipinti, creati dal Maestro Mario Mirabassi) e il teatro d’attore (2 attori). Ha partecipato a 3 festival internazionali (Grado, Lugano e Locarno) ottenendo un notevole successo di pubblico e critica.

Il segreto del bosco ci racconta una paradossale storia notturna sulla diversità, sul riconoscimento di sé e sul pregiudizio. Un’avventura che alterna toni delicati, leggeri ed ironici e che vede protagonisti due animali (una civetta e un pipistrello) spesso visti in modo negativo e sinistro. Essi si rivelano creature delicate, timide, sognatrici, portatrici di valori e sentimenti universali quali l’amore, la tenacia, l’amicizia. Due creature essenziali per l’eco-sistema ed oggi in pericolo di estinzione. Due animali notturni che hanno un singolare destino: avere molte cose in comune ma essere tra loro molto lontani perché l’uno è il predatore dell’altro.



Video Promo:

https://www.youtube.com/watch?v=dMnIc_1-uEc





"Merenda Sospesa" è la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e le loro famiglie! Un cartellone ricco di sorprese con 11 spettacoli che spaziano tra diversi temi e generi teatrali. Dopo ogni spettacolo MERENDA PER TUTTI!!



Per info e prenotazioni 3497468384 oppure teatroridotto@gmail.com

