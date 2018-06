A Loiano 'Il sentiero dei 5 elementi'

Quattro magiche giornate nel Bosco in armonia con la Natura e i suoi Elementi (terra - acqua - fuoco - aria - etere).

Praticheremo Yoga, Biodanza, Alchimia e attività creative .

E' necessaria la prenotazione almeno 3 giorni prima dell'evento.

Elena 338 74 65 355 - yogaloiano@gmail.com

Attività riservata ai soci.

E' possibile richiedere la tessera associativa il giorno dell'evento , costo della tessera 10 euro ( valida fino a gennaio 2019).

Quota di partecipazione : 1 giornata singola 30 euro - 4 giornate 100 euro

E' consigliato abbigliamento comodo: pantaloni possibilmente lunghi, cappellino, scarpe confortevoli, k-way , tappetino o coperta, acqua e repellente per insetti.



Pranzo al sacco.



I percorsi previsti sono semplici e affrontabili da tutti e non richiedono un allenamento particolare.

A cura di : Elena Querzola - Insegnante Yoga

Marilena Predieri - Operatrice Biodanza MRT

Maria Rita Toschi - Esperta di Alchimia

Prossime date : 29 Luglio - 5 Agosto - 12 agosto

Gallery