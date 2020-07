Il Sinai bolognese, Montovolo

L'incanto dell' Appennino Bolognese è tutto racchiuso in questa escursione: partiamo dalla magia medioevale del borgo La Scola e attraverso sentieri stretti e tortuosi, incontrando borghi isolati arriviamo a Montovolo, una vera montagna sacra, al centro di una zona la cui storia affonda nei tempi più remoti.

Arrivati al Santuario godremmo di una vista che spazia dal Corno alle Scale, al Cimone e all' Appennino pratese e su tutta la valle del Reno: una panoramica che si farà ricordare!

Per iscrizioni e maggiori informazioni: Fabrizio 351/6349935