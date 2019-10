"Il tempo di morire" di Eduardo Savarese

“La morte è entrata nella mia vita molto presto. Avevo quattro anni e mio padre morì mentre ritornavamo dalla nostra consueta estate greca”.



Il magistrato e scrittore Eduardo Savarese presenta Il tempo di morire (Wojtek Edizioni). Ne parla con il giornalista Vincenzo Branà.



martedì 29 ottobre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: C’è un tempo per morire e di morire per ognuno di noi, difficile pensarci e difficile ancor più parlarne, perché di morte non si parla, nonostante sia la fine che attende tutti.

Il testo di Savarese, invece, disseziona il tema della morte: morte prematura, morte improvvisa, suicidio, eutanasia, nutrizione artificiale, dignità e santità della morte. In un andirivieni continuo tra racconto autobiografico e trattazione saggistica, le pagine di Savarese, con grande levità di toni, pongono dubbi e cercano risposte da una prospettiva che è, insolitamente, al contempo laica e religiosa.

Il tempo di morire dà un esempio e un contributo concreti a uno degli obiettivi perseguiti dall’autore: la creazione di una cultura della morte.





L'AUTORE: Eduardo Savarese è magistrato e studioso di diritto internazionale. Ha pubblicato i romanzi Non passare per il sangue (Edizioni E/O, 2012), Le inutili vergogne (e/o, 2014), Le cose di prima (minimum fax, 2018) e il saggio-racconto Lettera di un omosessuale alla Chiesa di Roma (e/o, 2015).

Collabora con Il Foglio e Corriere del Mezzogiorno.