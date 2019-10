“Il tondo nell’arte contemporanea”

Venerdì 11 Ottobre alle ore 20.00 al Circolo ARCI La Staffa di Bologna, in vicolo Fantuzzi 5a; si inaugura la mostra collettiva:



“Il tondo nell’arte contemporanea”



L’utilizzo della forma tonda nella tradizione pittorica risale al rinascimento fiorentino come derivazione del cosiddetto vassoio da parto, un vassoio di forma tonda decorato da pittori con scene che rappresentavano la nascita, la fertilità, l’infanzia e che veniva regalato alla puerpera.

In seguito divennero dipinti veri e propri con forme sempre più grandi e il formato tondo venne utilizzato da tutti i più grandi artisti del rinascimento (Michelangelo, Botticelli, Raffaello, Caravaggio e altri)

Nell’arte contemporanea la forma tonda continua ad essere usata ma sicuramente meno privilegiata rispetto ad altri formati

Questa rassegna d’arte sul formato tondo con diametro minimo 70cm mette in evidenza l’equilibrio armonico del cerchio nella rappresentazione visiva.

ata del contemporaneo indetta da AMACI e potrà essere visitata dal 12 al 19 ottobre con orario 22.00 - 03.00.

Espongono:

Rosetta Murru

Gigi Musa

Danilo Murtas

Tino Cavagnoli

Martina Santarsiero

Luisa Valenzano

Katia Rossi

Daniel Salvador Patti

Vincenzo Lopardo

Teresa Luzii

Stefano Linzas

Irene Piccinnu

Gloria Ballestrin

Lucia Canu

Francesco Angioloni

Luisa Bergamini

Mariangela Calabrese

Barbara Fumagalli



Curatore Aldo Manzanares