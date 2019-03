I ragazzi de Il Volo incontrano i fan a Bologna

Il Volo incontra i fan e firma le copie dell'album "Musica". Acquistando il cd "Musica" presso il Mondadori Bookstore si riceve il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Il Volo

IL VOLO, il trio che ha conquistato le platee internazionali, sarà in gara al 69° Festival di Sanremo (in programma al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio) con “Musica che resta”.

“Musica” in uscita il 22 febbraio sarà anticipato dal singolo “Musica che resta” presentato alla 69° edizione del festival di Sanremo tra il 5 ed il 9 di febbraio.

“Musica” è disponibile in versione Jewel Case e Digipack Hardcoverbook.

L’Album contiene, oltre a “Musica che resta” altri 2 grandi inediti e 8 grandi cover del grande repertorio.

Il brano “Musica che resta” è stato scritto da Emilio Munda, Piero Romitelli e Antonello Carozza e la grande Gianna Nannini!

Per Il Volo questo è l’anno che celebra il loro decennale e sarà carico di attività che supporteranno questa pubblicazione. Intensa pormozione tv e radio, un tour e grandi attività collaterali che li vedrà protagonisti assoluti della scena musicale.

Nei prossimi giorni si parlerà di loro anche per la speciale performance a Panama davanti al Papa in occasione della 34° giornata mondiale della gioventù, l’evento sarà trasmesso in mondovisione.