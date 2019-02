Il Volo incontra i fan a Bologna: i ragazzi presentano l'album "Musica"

Mercoledì 6 marzo 2019 alle 18.00 Il Volo incontra i fan e firma le copie dell'album "Musica".

Acquistando il cd "Musica" presso il Mondadori Bookstore e si riceve il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Il Volo



IL VOLO, il trio che ha conquistato le platee internazionali, sarà in gara al 69° Festival di Sanremo (in programma al Teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio) con “Musica che resta”.

“Musica” in uscita il 22 febbraio sarà anticipato dal singolo “Musica che resta” presentato alla 69° edizione del festival di Sanremo tra il 5 ed il 9 di febbraio.

“Musica” è disponibile in versione Jewel Case e Digipack Hardcoverbook.

L’Album contiene, oltre a “Musica che resta” altri 2 grandi inediti e 8 grandi cover del grande repertorio.

Il brano “Musica che resta” è stato scritto da Emilio Munda, Piero Romitelli e Antonello Carozza e la grande Gianna Nannini!

Per Il Volo questo è l’anno che celebra il loro decennale e sarà carico di attività che supporteranno questa pubblicazione. Intensa pormozione tv e radio, un tour e grandi attività collaterali che li vedrà protagonisti assoluti della scena musicale.

Nei prossimi giorni si parlerà di loro anche per la speciale performance a Panama davanti al Papa in occasione della 34° giornata mondiale della gioventù, l’evento sarà trasmesso in mondovisione.