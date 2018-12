IL VOLO DEL PANETTONE

Circo d'inverno a #Bologna - dal 26 dicembre al 20 gennaio



Uno spettacolo fuori dalle convenzioni per un Natale pan(K)ettone.

Strizzando l'occhio alla tradizione del circo e del Natale, lo spettacolo catapulta il pubblico in un universo elettrico e assurdo, libero da ogni barriera.



IL VOLO DEL PANETTONE fonde musica dal vivo, canto, teatro, circo...uno spettacolo esplosivo (grazie anche alle discipline come trapezio e corda volante, palo cinese, acrobatica collettiva, giocoleria) e allo stesso tempo che trasporta il pubblico dentro una piccola, delicata, poetica e dolce palla di neve... diabetici astenersi.

Una creazione di circo contemporaneo unica e originale con momenti di alto, altissimo volo (ma senza renne) che porta l'accento su questioni esistenziali...pandoro o panettone?

Assolutamente da non perdere.



PRENOTAZIONI APERTE: 392.2649215, i posti sotto al tendone sono limitati (NO SMS NO WTZP NO SEGRETERIA).



➤ PROGRAMMA sotto le festività, dal 26 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019



DICEMBRE

Mercoledì 26, ore 21.00

Giovedì 27, ore 21.00

Venerdì 28, ore 21.00

Sabato 29, ore 21.00

Domenica 30, ore 16.30

Lunedì 31 dicembre: serata speciale, Il Volo del Panettone DELUX , ore 21.00



GENNAIO

Giovedì 3, ore 21.00

Venerdì 4, ore 21.00

Sabato 5, ore 21.00

Domenica 6, ore 16.30



Di e Con: In scena, per la prima volta insieme, un’equipe internazionale di artisti provenienti da tutto il mondo. La creme de la creme dei giovani (e meno giovani) circensi francesi, il fior fiore del circo italiano e il fior de la canela del Circo Sud Americano: German Caro Acople, Chiara Bagni, Cecilia Manfrini, Lucas Elias, Tatie Petanol, Ruben Tenenbaum, François Neveu, Priscilla Mateo, Anhalou Serre, Leo Royer, Tanguy Stenfort, Max Farout, Fabrizio Adamo, e IL panettone volante.



➤ INFO UTILI

- Prenotazione : consigliata per non dire d’obbligo al 392.2649215, i posti sotto al tendone sono limitati (NO SMS NO WTZP NO SEGRETERIA).



- Il tendone è riscaldato e montato al Parco di Villa Angeletti. Ingresso da Via de Carracci 73, Bologna.



- Costo: l’ingresso è libero e l’uscita è a offerta libera consapevole.



- Si consiglia di arrivare almeno 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

All’interno del parco vi è un parcheggio gratuito. In alternativa è possibile parcheggiare su via della Beverara e attraversare il ponticello che porta al parco.



Un progetto di Associazione In Festival con il patrocinio del Comune di Bologna Rete Civica Iperbole, in collaborazione con Baraka, Forum Nuovi Circhi, Quartiere Navile.



➤ www.ilvolodelpanettone.it

➤ 392.2649215

