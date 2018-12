Immacolata in Appennino fra villaggi natalizi, musical e trekking

Con il Ponte dell’Immacolata si apre la stagione invernale in Appennino – La neve ancora si fa aspettare, ma l’atmosfera di festa si è già accesa – Villaggi di Babbo natale, mercatini natalizi, lo spettacolo di luminarie, degustazioni, trekking – Ecco il programma di questo primo week end di inverno

Sono tanti gli appuntamenti durante il Ponte dell’Immacolata sulle località turistiche dell’Appennino. Mercatini di Babbo Natale, concerti, attività per bambini, vin brulè e degustazioni, ciaspolate nelle praterie in quota. L’8 dicembre è per tradizione la data che inaugura la stagione invernale, in attesa della neve e delle festività natalizie, ecco i momenti per vivere la festa in un’atmosfera di montagna nei borghi appenninici a due passi da casa.

VENERDI 7 DICEMBRE

Festa d’inverno a Sestola (Mo). Venerdì 7 a Sestola prende il via la Festa Benvenuto Inverno. Dalle 15.30 in piazza ci sono giochi, piccole sfide e una merenda per i bambini. In serata (ore 21) al Cinema Teatro c’è un concerto natalizio di sax. Ingresso libero.

Ciaspole e cena sotto le stelle al lago Scaffaiolo. Ci si muove al calar del sole con le ciaspole nei boschi del Parco di Corno alle Scale per raggiungere uno dei rifugi più antichi in Italia, il Rifugio Duca degli Abruzzi a quota 1800 metri dove si gusterà una cena montanara. E’ il programma della Ciaspolata notturna che parte venerdì sera (ore 18) dal parcheggio di Corno alle Scale. La ciaspolata guidata dura circa 3 ore e arriva fino al Lago Scaffaiolo, dove c’è il Rifugio. Obbligatori scarponcini da trekking. Costo: 20 euro (ciaspole incluse). Cena: 15 euro o 22 euro. Rientro ore 23.30. Repliche: 14 e 15 dicembre. Poi 21 e 22 dicembre.

Ciaspolata notturna al Cimone (Mo). Facile e in un paesaggio da fiaba: è la Ciaspolata al Lago della Ninfa. E’ in programma ogni week end. Dura un’ora e mezzo e attraversa scorci emozionanti Partenze: ore 10, ore 14.15 e (notturna) ore 17. Costo: 5 euro diurna, 7 euro la notturna (che richiede una luce per illuminare il sentiero).

SABATO 8

Christmas Lights a Fanano (Mo). Sabato 8 pomeriggio, il centro di Fanano, sul comprensorio del Cimone, si illumina di magia natalizia con la festa Christmas Lights. Dalle 14.30 le strade del centro si riempiono di eventi, attività per bambini, profumi di cose buone e assaggi. All’accompagnamento musicale ci pensa La Vaporiera, orchestra & street band dal vivo.

A Vidiciatico (Bo) c’è il Borgo di Babbo Natale. Si apre il giorno dell’Immacolata, sabato 8 dicembre il caratteristico Borgo di Babbo Natale dedicato ai bambini a Vidiciatico (Cà Gherardi). L’inaugurazione è alle 16.30. I piccoli possono recapitare le loro letterine e anche fare un giro sul calesse di Babbo Natale. Stand gastronomici, musica, iniziative e divertimento per tutti. Il Borgo resterà visitabile fino al 6 gennaio 2019.

Mercatino di Natale a Montecauto nelle Alpi (Bo). A Monteacuto, frazione di Lizzano nel week end c’è il Mercatino di Natale (replica il prossimo week end 15 e 16 dicembre) Monteacuto è un paesino medioevale di montagna a 915 metri di altezza, immerso fra foreste di castagni. Naturalmente non manca un castello, ornato di merli e in una posizione dominante fra Emilia e Toscana: nel corso dei secoli è sempre stato inespugnabile e oggetto di guerre fra bolognesi e pistoiesi. Si trova a 6 km da Lizzano in Belvedere.

Castello aperto cori dei bambini a Sestola (Mo). La piazza di Sestola comincia ad animarsi verso le 16 con musica dal vivo e canti dei bambini. Per tutto il giorno si può visitare il Castello e postare una foto su Instagram.

Passeggiata di mezza giornata al Lago Santo (Mo). Parte alle 9 del mattino la passeggiata guidata a Monte Giovo. Servono uno zaino da 20-30 litri, scarponcini da trekking, abbigliamento caldo e impermeabile, guanti, berretto. Rientro ore 13.30. Info 348 69 38 044

Passeggiata nel bosco con i bambini a Corno alle Scale (Bo). Sabato mattina ecco la passeggiata nel bosco con i bambini, guidata da un esperto dell’Ente Parco. Adatta dai 5 anni in su. Costo 10 euro (incluse le ciaspole). Si replica il 23 dicembre. Info 388 9362221

Ciaspolata nelle praterie ad alta quota a Corno alle Scale (Bo). Passare una mattinata nella natura, alla scoperta di boschi selvaggi, praterie ad alta quota e tracce degli animali. E’ lo della ciaspolata di sabato a Corno alle Scale. Costo: 18 euro adulti, 10 euro under 14 (escursione e noleggio ciaspole). Info 388 9362221

Il Musical di Natale a Sestola (Mo). E’ pensato per un pubblico dai 3 ai 99 anni, il musical di Natale a Sestola al Cinema Teatro Belvedere, sabato pomeriggio. Il sipario dello show “Gli Elfi di Babbo Natale” si alza alle ore 18 e in replica alle ore 20.30. Una favola natalizia sulla Vigilia di Natale: ci sono le renne, il carro, i folletti e i regali quasi pronti, ma manca Babbo Natale e bisogna cercarlo... Canzoni, coreografie, effetti speciali.

Mostra fotografica a Fanano (Mo). Alla Cantina degli Scolopi di Fanano inaugura la mostra “Si sta come le foglie”, del fotografo di Matera Michele Morelli. In cartellone per tutte le festività fino al 31 gennaio.

DOMENICA 9

Continuano i mercatini natalizi (Vidiciatico, Monteacuto nelle Alpi) e le mostre (Fanano).

Ciaspolata guidata a Corno alle Scale (Bo). Si parte alle 09.30 e si rientra alle 13.30. E’ la passeggiata guidata ì alla scoperta della montagna e dei panorami appenninici. Costo: 20 euro adulti e 12 per under 14 ( attrezzatura inclusa). Volendo, se il gruppo è d’accordo si può pranzare in un rifugio in quota. Info 388 9362221.