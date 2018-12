Immacolata Concezione: la messa dell'Arcivescovo e la tradizionale "Fiorita"

Sabato 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria . Alle ore 11.30 nella Basilica di San Petronio S.E. Mons. Matteo Zuppi celebrerà la Santa Messa Solenne

Alle ore 16.00 in piazza Malpighi, avrà luogo la tradizionale ‘Fiorita’ l’omaggio floreale alla statua della Madonna Immacolata

da parte dell’Arcivescovo Matteo Zuppi e dei fedeli con la partecipazione dei Vigili del fuoco, delle Associazioni cattoliche ed Enti cittadini.

Al termine, nella Basilica di S. Francesco, l’Arcivescovo presiede il canto dei Secondi Vespri

L’Arcivescovo Matteo Zuppi invita tutti a partecipare alla Solennità con questa parole: “Cari bolognesi, la Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria è giorno di grazia e di lode al Signore per le meraviglie che ha operato nella sua Madre Santissima. Nella persona di Maria noi possiamo contemplare l’umanità pienamente reintegrata nella sua originale dignità. Ella diventa dunque segno sicuro di speranza per il nostro cammino, fattosi oggi particolarmente faticoso ed incerto. Con tali convinzioni interiori vi invito tutti a celebrare anche quest’anno la Solennità dell’Immacolata e a partecipare alla Fiorita, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 8 dicembre in piazza Malpighi alle 16. Alla benedetta Madre di Dio affidiamo ancora una volta la nostra Città.”