"Imola Chiama Vasco": cantare Albachiara per riportare la rockstar all’Autodromo

Con Imola Chiama Vasco la città cerca di riportare la mitica rockstar di Zocca in concerto all’ Autodromo di Imola. Era il 20 giugno 1998 quando Vasco Rossi tenne a Imola uno dei suoi più storici concerti davanti a centomila persone. Per ricordare quel giorno l’appuntamento è alle ore 18 alla curva Rivazza per cantare tutti insieme Albachiara. Sarà realizzato un video che sarà consegnato a Vasco Rossi.

Programma

– ore 18 apertura cancelli (curva Rivazza)

– tra le 19.30 e le 20.30 registrazione video

– dalle 20.30 after show con dj set e live music

All’interno chioschi food&drink.

INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti