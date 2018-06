Impara a costruire un telaio di bambù a Le Ravitò!

Le Ravitò - Il ristoro dei ciclisti è lieto di accogliere per la prima volta a Bologna un workshop dedicato alle bici di bambù!



Direttamente da Londra, il Bamboo Bicycle Club sbarca in città con un workshop unico nel suo genere: come costruire un telaio in bambù funzionante e unico al mondo partendo da un disegno su carta.



Il workshop ha durata di due giorni, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, e sarà tenuto da Suami Rocha, che è anche fondatore del primo Bamboo Bicycle Club italiano, il Bamboo Bicycle Club Brescia. Con lui impareremo passo passo come si costruisce un telaio di bambù usando tecniche semplici che non richiedono alcuna esperienza precedente.



Unisciti a noi per questo fantastico workshop e scoprirai un nuovo modo di vivere il ciclismo! Sostenibile, artigianale, perfetto per il "gravel"...e molto cool! ;)



Quando e dove: sabato 30 giugno e domenica 1 luglio dalle 15 alle 20 presso Le Ravitò - il ristoro dei ciclisti, via delle Moline 18/D, 40126 Bologna.



Per informazioni tel. 051 1998 2590



Per informazioni sul Bamboo Bicycle Club www.bamboobicycleclub.org