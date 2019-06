Improsummer school: a scuola di improvvisazione

IMPROSUMMER SCHOOL



Una giornata per approfondire il personaggio all’improvviso.

Quando : sabato 22 giugno

Dove : Zoè Teatri, via Marco Polo 51, Bologna

Docenti Paolo Busi e Mavi Gianni

Contributo richiesto : economia del dono. Ognuno, in base a quel che ritiene di aver ricevuto potrà dare un contributo, in forma anonima, alle attività dell’associazione Zoè Teatri

Come : per iscriversi inviare mail a zoeteatri@gmail.com o sms a 3311228889

Come arrivare : bus 30 –11 –18 \ tangenziale uscita 5 \ dalla stazione Fs, 20′ di cammino attraverso il bel Parco Angeletti.



Il Programma :



ore 9.30 accoglienza e registrazione partecipanti

ore 10 –14 Un pizzico di fisicità con Paolo Busi

Parlare meno, esprimere tutto. Per trasmettere quello che proviamo non abbiamo bisogno di parlare: la nostra fisicità dice tutto, basta darle lo spazio per comunicare e dare a noi stessi la disponibilità ad ascoltare.

Impareremo a sfruttare pause, esitazioni, cambi di ritmo e tutto quello che può servire a creare significato a ciò che accade in scena per fare meno fatica e dare maggiore profondità alla scena.



ore 15 – 19 Caratteri Speciali con Mavi Gianni



Esiste un modo giusto o sbagliato per creare un personaggio all’impronta? Dipende dai punti di vista.Ad alcuni piace essere veloci e divertenti, ad altri piace interpretare personaggi più profondi in scene con un ritmo più lento. Ci sono tanti modi di entrare nel ruolo : un’emozione, un gesto fisico, una voce, una cadenza.Ma per tirar fuori il carattere bisogna soprattutto assumere il punto di vista del personaggio, guardare il mondo attraverso quel filtro e reagire di conseguenza. Durante il workshop ognuno costruirà il suo personaggio, approfondendo punto di vista, emozioni e pregiudizi, fino a creare il proprio Carattere Speciale.Ogni personaggio diventerà unico e facilmente distinguibile e potrà agire in relazione con gli altri in maniera spontanea e credibile.