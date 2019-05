Insolito pic-nic a casa Lumière

Forse per i Fratelli Lumiere l’invenzione del Cinema non fu altro che un giochino col quale divertirsi riprendendo amici e parenti per poi proiettare quei filmini tra incredulità e risate. Non a caso agli inizi del ‘900, con la loro Società Lumiere, si occuperanno esclusivamente di Fotografia convinti che il Cinema “non funzionerà mai!” come più volte ebbe a dire Louis Lumiere.

Ma, nelle calde serate di Lione, quando amici e conoscenti si ritrovavano nelle splendide residenze dei due fratelli. magari per un lieto pic nic sul prato, inevitabilmente Auguste impugnava la cinepresa mentre Louis dirigeva gli invitati. Quel loro giochino, senza futuro, quasi inutile, diventava un momento incredibile e straordinario di convivialità e divertimento.

Probabilmente mai avrebbero immaginato che ancora oggi qualcuno avrebbe rifatto vivere quei tempi con la stessa voglia di giocare tra una magia e l’altra di quel Cinema che...”non funzionerà mai!”.

Dopo il successo del 2018, tornano Malandrino e Veronica con la loro compagnia di artisti e colleghi per questo nuovo viaggio nel tempo. I due comici accompagnano il pubblico in questo percorso attraverso la storia del cinema e dei personaggi che l’hanno popolata, coinvolgendolo e rendendolo protagonista dello spettacolo. Anche in questa occasione, si rinnova la felice collaborazione con l’attore Eugenio Maria Bortolini per quello che sicuramente diventerà l’appuntamento fisso dell’estate Bolognese 2019.

Cast

Auguste Lumiere: Roberto Malandrino

Lous Lumiere: Paolo Maria Veronca

Monsieur Eugenì: Eugenio Maria Bortolini

Avec la partecipasion de l’ospit

Villa Capriata

(già Villa Lumiere)

Via Marano 19. Castenaso (BO)

Prima rappresentazione: 31 maggio 2019, ore 19.30