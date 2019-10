"In bocca al luppolo": con la birra dell'Oktoberfest a Persiceto

Quarta edizione della festa della birra a le budrie "in bocca al luppolo". una festa che vuole ricreare la tipica atmosfera bavarese con fiumi di birra e ottimo cibo. Birra proveninete direttamente dal Oktoberfest di Monaco!!



Ecco il nostro menu'

gnocchi ai 4 formaggi

gramigna alla salsiccia

penne alla boscaiola



polenta e cinghiale /funghi

stinco al forno con patatine fritte

pollo alla griglia con patatine fritte

alette di pollo arrosto con patatine fritte

panino con salsiccia alla bavarese

cartuccera di costoline di maiale con patatine fritte

wurstel monaco con patatine fritte



fagioli bud spencer

cipolle stufate

patatine fritte

insalata di cavoli coleslaw

brezel bavaresi

strudel

sacher



menu' bambini :

panino con salsiccia + patatine fritte

panino con wurstel monaco + patatine fritte



birre da monaco e dalla baviera:

spaten munchen hell

franziskaner weissbier

lowenbrau marzen

falkenturm tedesca



bibite in lattina (coca cola, fanta)

pignoletto dei colli bolognesi in bottiglia

acqua (ci sarà anche quella promesso!!!!)



lo stand e' coperto e riscaldato

per le prenotazioni: celso 348/3150360“

Gallery