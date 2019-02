In-paro incontro di parole

Nell'ambito del progetto IN PARO di Sasso Marconi Bo si e' costituito un gruppo di lettura! Il primo incontro con l'autore ROBERTO CARBONI si terra' il 14/3 dalle ore 17,30

dal 14/2 al 23/2 presso l'associazione PMA GALLERIA MARCONI 10/12 SASSO MARCONI verra' , gratuitatamente, a chi fara' la quota associativa, consegnato il libro "IL dentista" oggetto di discussione del gruppo

In data 14 marzo l'autore sara' presente

La quota permettera' anche per i futuri autori ospiti a Pma di avere gratutitamente i testi da leggere