In Toto in concerto - Tribute Band dei Toto



Dove : Arcipelago - via della Resistenza 201 - Pianoro (BO)

Quando : Venerdì 19 Luglio 2019

Orario : ore 21

Ingresso Libero

Info : 051 6529105



Gli In Toto sono una tribute band nata a Bologna nel 2014, e propongono le canzoni più famose dei Toto, gruppo americano tuttora attivo ma sulla cresta dell'onda tra la fine anni 70 e gli anni 80.

Africa, Rosanna, Stop Loving You, Hold The Line sono solo alcune delle splendide canzoni proposte dagli In Toto in una serata tutta da cantare e ballare.



Gli IN TOTO sono :

Gianni Orsini - voce

Valeria Fabiano - voce

Giuseppe Rinaldi - tastiere

Marco Busà - chitarra

Debora Gallerani - basso

Graziano Guidetti - batteria