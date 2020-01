Opening mostra fotografica "Metamorfosi - la fiaba nera"

Metamorfosi (La Fiaba nera), 2018-19, è un progetto artistico che nasce al buio come le fiabe.

15 fotografie, 15 le metamorfosi rappresentate in chiave attuale, che raccontano la tensione al cambiamento, attraverso il viaggio che è intrinseco nel cuore nero delle fiabe.

Troviamo in esposizione Maledizioni e liberazioni, come nella celebre e amata Bella e la Bestia di Villeneuve, Mutazioni in animali e privazioni, come nelle fiabe dei fratelli Grimm, I sei cigni, La fanciulla senza mani o in Scarpette rosse di Andersen. Per sconfinare infine in Dendrofilia, come nella fiaba italiana La mortella di Basile, dove un giovane principe si innamora di una pianta di mirto e decide di sposarla per cambiarne la sorte.

Combinando fotografia e installazione la coppia artistica e di vita Luca Bottazzi & Andrea Celeste Righi realizzano un’esposizione che accompagna il visitatore in un percorso visivo “attraverso il bosco” come lo fanno da sempre e per sempre le fiabe.

Un viaggio, primordiale e selvaggio, come un vero e proprio rito iniziatico.



Periodo di svolgimento: dal 16/01/2020 al 21/01/2020

Orario: Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00

Eventi in Galleria: Opening 16 gennaio ore 18.30 + aperitivo e musical performance