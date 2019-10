Inaugurazione Punto Ageop con aperitivo e musica

Un Punto Ageop rinnovato con inaugurazione martedì 22 Ottobre alle ore 18.00 in via Bentivogli 9 a Bologna



Verrà offerto un aperitivo a cura di ExAequo Bottega del Mondo, accompagnato dalla Samba e Bossa della cantante di Rio de Janeiro Patricia A De Assis, insieme al chitarrista Stefano Girotti.



La bottega solidale è da sempre il centro nevralgico per l’autofinanziamento dell’associazione, attraverso la proposta di manufatti, prodotti solidali e accessori vintage.



Dopo anni di forte sostegno da parte di tutta la cittadinanza, abbiamo deciso creare un'esperienza più partecipativa alla vita dell'Associazione. Prende così forma un nuovo concept, dove il Punto diventa luogo di scambio attraverso la proposta di Laboratori di Condivisione Creativa dedicati a piccoli pazienti, ex pazienti, genitori e volontari.



Vogliamo così invitarti a scoprire i nuovi spazi e i progetti del Punto Ageop Rinnovato!



La ristrutturazione del Punto Ageop è stata realizzata grazie al finanziamento erogato da Smurfit Kappa Foundation.