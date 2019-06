Incendio in via Zanardi, auto a fuoco nella notte

Alle 4.00 di questa notte una chiamata ha allertato la centrale dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti subito in via Zanardi per spegnere un rogo che stava ardendo un'automobile parcheggiata in strada. Non ci sono stati feriti, con tutta probabilità solo un lieve danneggiamento ai danni di un altro mezzo in sosta. Sul posto anche la Polizia.