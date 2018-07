QUATTRO INCONTRI MUSICALI

dell’estate duemiladiciotto



che vedranno come interpreti Allievi del Conservatorio di musica Giovan Battista Martini di Bologna



Giovedì 5, 12, 19 luglio | 2 Agosto



ore 21.00



Zu.art giardino delle arti di Case Zucchelli

Vicolo Malgrado 3/2, Bologna



Ingresso libero



La rassegna promossa da Fondazione Zucchelli, che rientra nella programmazione di Bologna Estate 2018 del Comune di Bologna, prevede l’esecuzione di quattro brevi concerti che vedranno come interpreti allievi del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna, e sarà corredata da una mostra di opere di allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che si svolgerà negli spazi interni.



Le piccole formazioni cameristiche, dal Duo al Sestetto, sono coordinate

dal M° Guido Felizzi, docente di Musica da Camera presso il medesimo Conservatorio di Musica.



L’angolo ristoro, aperto dalle ore 18.00 alle 23.30 sarà a cura di Misterlino Officinalanacaffè.



Per prenotazione tavoli: eventi.fondazionezucchelli@gmail.com



giovedi 5 Luglio



Mito, sogno, leggenda - i ponti dell’Anima



Asumi Motoyama - soprano

Francesco Lussignoli, Jianye Su - flauto

Fiamma Kamenchtchik - violino e voce recitante

Lino Bernardo Testa - chitarra

Riccardo Malighetti - basso continuo e celesta

Eleonora Licata, Benedetta Fanciulli - arpa

Giorgio Musolesi - direttore



Claudio Monteverdi

Lamento di Arianna

Marcel Tournier

Quatre preludes pour deux harpes

Giorgio Musolesi

Ballata dei due Amori (da Francesco Landino)

Claude Debussy

Chanson de Bilitis



giovedi 12 Luglio



Zerocrediti canta Kurt Weill



Eleonora Gronchi - voce

Clara La Licata - voce

Clara Cocco – flauto

Michela Ciavatti - clarinetto

Federico Urso - pianoforte

Kurt Weil, Bertold Brecht

Berlin im Licht (1928)



Kurt Weil, Maurice Magre

Complainte de la Seine (1934)



Kurt Weil, Bertold Brecht

Jenny dei Pirati (Seeräuber Jenny) (1928)



Kurt Weil, Bertold Brecht

Das Lied von Surabaya - Johnny (1929)



Kurt Weil, Maurice Magre

Je ne t’aime pas (1934)



Kurt Weil, Bertold Brecht

Die Matrosen Song (1929)



Kurt Weil, Bertold Brecht

Nana’s Lied (1939)



Kurt Weill, Roger Fernay

Youkali (1935)



giovedi 19 Luglio



I grandi Classici della Musica



Prima parte:

Daniele Negrini, Nicolò Ugolini - violini

Monica Mengoni - viola

Sara Merlini – violoncello

Paolo Molinari - contrabbasso



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in Si bemolle Maggiore K137

Andante, Allegro di Molto, Allegro Assai



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in Re Maggiore K136

Allegro, Andante, Presto



Seconda parte:

Nicolò Ugolini - violino

Andrea Postpischl - pianoforte



Leos Janacek

Sonata per violino e pianoforte

Con moto, Ballata, Allegretto, Adagio



Franz Schubert

Sonatina per violino e pianoforte op. 137 n. 1

Allegro molto, Andante, Allegro vivace



giovedi 2 Agosto



La programmazione della serata si svolge nel ricordo e nel completo rispetto delle commemorazioni del 2 Agosto.



Rigore classico ed elegante irriverenza



Prima parte:

Anna Merlini, Laura Rotolo - violini

Ludovica Rotolo - viola

Sara Merlini - violoncello



J. Haydn,

Quartetto op. 76 n.2 in re minore "le quinte"

Allegro, Andante o più tosto allegretto, Minuetto, Finale Vivace assai



Seconda parte:

Riccardo Scaioli - sassofono

Alessia Pavani - pianoforte



Jean Françaix

Cinq Danses Exotiques

Pambiche, Baiao, Mambo, Samba lenta, Merengue



Claude Bolling

Le Papillon



QUATTRO INCONTRI MUSICALI dell’estate duemiladiciotto fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna