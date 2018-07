Quattro incontri musicali dell’estate duemiladiciotto: 19 luglio 2018

19 luglio 2018

ore 21.00



I grandi Classici della Musica



Prima parte:

Daniele Negrini, Nicolò Ugolini - violini

Monica Mengoni - viola

Sara Merlini – violoncello

Paolo Molinari - contrabbasso



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in Si bemolle Maggiore K137

Andante, Allegro di Molto, Allegro Assai



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento in Re Maggiore K136

Allegro, Andante, Presto



Seconda parte:

Nicolò Ugolini - violino

Andrea Postpischl - pianoforte



Leos Janacek

Sonata per violino e pianoforte

Con moto, Ballata, Allegretto, Adagio



Franz Schubert

Sonatina per violino e pianoforte op. 137 n. 1

Allegro molto, Andante, Allegro vivace



La rassegna promossa da Fondazione Zucchelli, che rientra nella programmazione di Bologna Estate 2018 del Comune di Bologna, prevede l’esecuzione di quattro brevi concerti .

Le piccole formazioni cameristiche, dal Duo al Sestetto, sono coordinate

dal M° Guido Felizzi, docente di Musica da Camera presso il medesimo Conservatorio di Musica.



Per questa occasione negli spazi interni è stata allestita:

A che punto siamo?

Mostra di Vincitori di Concorsi Zucchelli allievi di Accademia di Belle Arti di Bologna, dove sono esposte opere di: Barbara Baroncini, Giuseppe Anthony Di Martino, Gianni D’Urso, Gianfranco Mazza, Nicola Melinelli, Paolo Migliazza, Floriana Mitchell, Aleksander Petkov e Riccardo Vanni.

A cura di Carmen Lorenzetti, docente di storia dell’arte contemporanea presso la medesima Accademia.

Installazione a cura di Eliezer Silega Ramos.



L’angolo ristoro, aperto dalle ore 18.00 alle 23.30 sarà a cura di Misterlino Officinalanacaffè.



Per prenotazione posti: eventi.fondazionezucchelli@gmail.com