Incontro con l'autore Brenno Bugani

Libreria Atlantide ospiterà mercoledì 20 giugno alle ore 21,00 lo scrittore Brenno Bugani per presentare Pro gamer, il suo esordio letterario.



Scheda del libro

Reale e virtuale si intrecciano in questo romanzo postmoderno, dove il protagonista Balu, a caccia di sogni ed emozioni, fa suo il mondo circostante tingendolo di poesia e istinto, tecnologia e tragedia. Il suo target definitivo sarà la libertà.



Brenno Bugani è nato a Bologna nel 1995. Dopo gli studi di Scienze sociali e il diploma di Addetto alla Ristorazione è al suo esordio letterario.



L’appuntamento è ad ingresso gratuito e si svolgerà all’interno dei locali di Libreria Atlantide, via Mazzini 93, Castel San Pietro Terme.

Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide: tel. 0516951180; email: info@atlantidelibri.it.