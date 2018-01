Incontro con Marco Bianchi: Cucinare è un atto d'amore

“Mangiare bene è FICO”. Marco Bianchi presenta CUCINARE È UN ATTO D’AMORE HarperCollins Italia Editore.

Intervengono:

- Tiziana Primori, AD di FICO Eataly World,

- Chiara Zaglia, psicologa psicoterapeuta Azienda USL di Bologna

- Claudio Fantini del Fantini Club della spiaggia di FICO Eataly World



«Come vivi la tua giornata?» e «Cosa mangi?»: queste sono alcune tra le domande più frequenti che le persone fanno a Marco Bianchi. Curiosità più che lecite, dato che lui ha scelto di mangiare sano e con gusto per vivere meglio. Perché secondo lui l'alimentazione quotidiana e lo stile di vita sono elementi fondamentali per raggiungere una rivoluzionaria e appagante sensazione di benessere e felicità. Per la prima volta Marco ha deciso di aprire le porte di casa (e della sua dispensa!) e di raccontare in un libro fotografico la sua vita, fatta di affetti ed emozioni, ingredienti e ricette, consigli pratici e prevenzione.



Per info: tel. 051 002 9260 / mail libreria.fico@librerie.coop.it