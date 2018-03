Incontro con Pupi Avati per la presentazione del suo libro IL SIGNOR DIAVOLO (Guanda). Dialogano con l’autore Tiziana Primori, amministratore delegato di FICO Eataly World; Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e Andrea Maioli, giornalista.



A seguire, degustazione del Dolce più FICO realizzato da Ristorante Bell'Italia ispirandosi al film di Pupi Avati, La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone (1975)



Anni Cinquanta, Italia. Il pubblico ministero Furio Momentè sta raggiungendo Venezia da Roma, inviato dal tribunale per un processo delicato. Un ragazzino di quattordici anni ha ucciso un coetaneo, e la Curia romana vuole vederci chiaro, perché nel drammatico caso è implicato un convento di suore e si mormora di visioni demoniache. Una storia intensamente nera, il ritratto di una provincia non addomesticata, mai del tutto compresa, un profondo Nord-est intriso di religione quanto di superstizione e in cui i confini tra vita e mistero si spostano come l'orizzonte nelle paludi... Un mondo dove tutto sembra possibile. Anche il Diavolo.



Per informazioni: tel.051 002 9260 - mail:libreria.fico@librerie.coo.it