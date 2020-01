Incontro di primo soccorso pediatrico e adulto gratuito

Torna l’importante iniziativa di Family Academy by Immobiliare San Pietro, per promuovere in forma gratuita fra i cittadini la conoscenza delle tecniche di base di primo soccorso pediatrico e adulto.

Dal alcuni anni Immobiliare San Pietro - Family Academy organizza in forma gratuita incontri di formazione.

L’obiettivo è informare e formare i partecipanti sulle patologie tempo-dipendenti e quindi fornire loro gli strumenti per affrontarle dal momento che in molti casi, ogni minuto è fondamentale per salvare una vita.

Durante questo appuntamento teorico si parlerà di primo soccorso pediatrico e adulto, di cosa fare, cosa non fare e di quando rivolgersi al pronto soccorso.

Roberto Paganelli tratterà le patologie più comuni pediatriche e degli adulti: avvelenamento e intossicazione, convulsioni, diabete, diarrea e vomito, disidratazioni, epitassi, ferite ed emorragie, ostruzione delle vie aeree, ictus, sincope e pre-sincope, trauma cranico e ustioni.

Nel dettaglio gli argomenti trattati durante l’incontro:

• Introduzione al corso

• Chiamata d’emergenza, il 118 (112)

• Avvelenamento e intossicazioni

• Convulsioni febbrili/epilessia

• Diabete

• Diarrea e Vomito/ Disidratazione

• Epistassi

• Ferite ed emorragie

• Ictus

• Ostruzioni delle vie aeree Manovra di Heimlich

• Sincope e pre-sincope

• Trauma cranico

• Ustioni

L'incontro è gratuito, organizzato da Family Academy by Immobiliare San Pietro, sarà curato da Roberto Paganelli.



Seguirà un nuovo incontro pratico per apprendere le manovre di base, la rianimazione cardiopolmonare e le tecniche di disostruzione delle vie aeree



Chi è Roberto Paganelli

Il Dott. Roberto Paganelli è Coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso-118 Ospedale di Bentivoglio (BOLOGNA). È anche Direttore e Istruttore IRC: BLSD - BLSD PEDIATRICO - PTC BASE - DLG 81/2008..

La conferenza sarà informativa, aperta e interattiva, lasciando ampio spazio a domande e chiarimenti.

La dispensa verrà inviata automaticamente via mail al termine dell’incontro

Ti aspettiamo e per qualsiasi ulteriore informazioni puoi contattare Paola al 398609761

