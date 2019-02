Incontro firmacopie con Michela Murgia

Michela Murgia arriva a Bologna per Dove sono le donne?, spettacolo che terrà la sera del 12 marzo al Teatro Duse Bologna.



Nel pomeriggio la scrittrice sarda passerà in libreria per un firmacopie con i suoi lettori, al quale ne seguirà anche uno in teatro al termine dello spettacolo.



Ringraziamo Il Teatro Duse e l'autrice per l'opportunità.





martedì 12 marzo, ore 18:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





L'AUTRICE: Michela Murgia è nata a Cabras. Tradotta in tutto il mondo, ha esordito con Il mondo deve sapere, che ha ispirato il film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti, e ha scritto, tra le altre cose, il romanzo Accabadora (Premio Campiello 2010) e il pamphlet Istruzioni per diventare fascisti (Einaudi editore 2018). Autrice per il teatro, voce televisiva e radiofonica, è molto attiva sui social network, dove interviene sull’attualità politica e sociale