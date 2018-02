Incontro gratuito sull'alternanza scuola-lavoro

WEP, organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo, presenterà a Bologna i Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro (Work Experience e Viaggi Solidali nel mondo). L’incontro si svolgerà mercoledì 7 febbraio a partire dalle 16:00 presso la sede WEP in via Zamboni 7.



La giornata, gratuita, si rivolge a tutti i giovani interessati ad accumulare le ore di Alternanza Scuola- Lavoro all’estero, imparando in modo approfondito la lingua del posto, tipicamente l’inglese, ed entrando in contatto con una diversa realtà culturale. Partendo ad esempio per un Viaggio Solidale sarà possibile fare qualcosa di diverso e utile, dando così un volto nuovo al proprio soggiorno.



Attraverso i programmi WEP, infatti, i ragazzi saranno ospitati da una famiglia del posto per tutto il periodo di soggiorno per permettere un’immersione integrale nella cultura e nello stile di vita del paese. Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie di carattere tecnico e burocratico per scegliere durata, destinazione e partenza.



Le destinazioni sono più di 60 ed è possibile scegliere mete dislocate in tutti e cinque i continenti come Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, oppure, fuori dall’area anglofona, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Argentina, Brasile, Giappone, Costa Rica, Ecuador e Sudafrica e tanti altri.