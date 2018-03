Incontro con l'illustratrice Daishu Ma

DAISHU MA e con idera a la piu talentuosa tra le giovani illustratrici cinesi - oggi vive a Madrid - e ha già avuto successo in patria e all'estero con i suoi meravigliosi libri illustrati per grandi e piccoli collaborando anche con altri grandi illustratori.

In Cina ha prodotto il libro illustrato senza parole Leaf, diventato un caso editoriale - edito in Italia per Orecchio Acerbo - e ha illustrato Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli.

Oltre a Leaf presenta In libreria Ti chiamerò papà, edito da Rizzoli Libri, che narra la storia di un uomo e un bambino che si incontrano all’inizio del mondo e cominciano un viaggio insieme. Una commovente metafora del rapporto padre-figli. Un'occasione speciale per incontrare un'artista di grande talento.

Saranno presenti gli editori