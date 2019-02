Incontro con l'opera d'arte: Futurballa

L’incontro personale con l’opera d’arte diventa l’invito a esplorare e riconoscere le emozioni, favorire l’auto-consapevolezza e stimolare la scoperta di nuove capacità espressive.

Per tutte le persone che non smettono mai di cercare prospettive nuove, che hanno voglia di sperimentarsi, di vedere le cose con più creatività, vigore e fantasia.



L'incontro di questo mese è con Disgregazione X velocità Penetrazioni dinamiche d'automobile, quadro realizzato da Giacomo Balla nel 1913.



Mettiamoci di fronte al quadro: cosa proviamo? Quali sensazioni ci suscita l'osservazione dell'opera?



In collaborazione con AICIS Bologna



Costo attività: 5 euro + biglietto d'ingresso ridotto 8 euro



PRENOTAZIONE RICHIESTA

entro il venerdì mattina precedente l'attività



didattica@fondazionecirulli.org | tel. 338 1729236 (lunedì - venerdì 9.30 - 14.30)

