Un incontro per presentare i Migrantour

Migrantour è arrivato da qualche anno anche a Bologna.

Questo weekend a #Bologna Itaca migranti e viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile alla sua 10^ edizione. Nell'ambito della tappa bolognese (fino al 4 giugno), tra le tantissime iniziative, una più interessante dell'altra, anche un incontro di presentazione aperto al pubblico del Progetto MIGRANTOUR e delle sue evoluzione, come il nuovo Progetto di educazione alla cittadinanza globale #LeNostreCittàInvisibili e che ha come obiettivo il contrasto di rappresentazioni scorrette e discriminanti delle migrazioni e della diversità culturale.



Cosa Sono i Migrantour?

Il progetto vuole mostrare la ricchezza proveniente dalle diversità culturali proponendo degli itinerari nella città che cambia, avendo come accompagnatori appositamente formati dei cittadini dei paesi più diversi.

I “Ciceroni” appositamente formati sono in maggioranza migranti di seconda generazione, nati o cresciuti a Bologna.

Obiettivo di Migrantour è la diffusione del metodo delle “passeggiate migrande”, per sostenere il processo d’inte(g)razione tra le varie fasce della popolazione residente nelle diverse città.



