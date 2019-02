Incontro con la scrittrice Selene Calloni Williams

Due eccezionali manuali di coaching per chi vuole realizzare grandi cose e lasciare il segno, per chi non accetta di essere limitato dalla paura, dall’insicurezza, dalla mancanza di soldi o dalle credenze.

La chiave del successo è nell’estasi, perché l’estasi è un ampiamento dello stato della consapevolezza che ti permette di andare oltre i particolarismi della mente verso un nuovo metodo di pensiero, che è nuovo e antico simultaneamente, rappresenta un futuro antico. Questo metodo di pensiero ampliato possiamo definirlo immaginale o integrale, perché riunifica il metodo maschile razionale, logico e il metodo femminile mitico, razionale.

Se tu hai degli obiettivi importanti devi avere accesso a questo metodo di pensiero ampliato. Tutte le persone di grande successo accedono a questo metodo di pensiero che dà ad esse intuizione, visione, coraggio, immaginazione, volontà. Accedere a questo metodo di pensiero significa compiere un atto di ribellione che è un atto d’amore, perché la ribellione è una forma dell’amore. Significa essere diversi e vincenti.