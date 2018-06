Indigest Festival: musica indipendente, mercatino e food

Festival di musica indipendente che si svolgerà a Castel San Pietro Terme da venerdì 6 a domenica 8 luglio.

Organizzato dall'Ass. "UroBoro" e immerso nel verde, troverete street-food, cocktail bar e birre, mercatino handmade e autoproduzioni, zona chill, esposizioni ed incontri con illustratori curati dall'ass. "Varichina", oltre all'immancabile musica live e ai dj-set che si alterneranno sul palco dell'Indigest. Un evento adatto a un pubblico variegato per gusti ed età grazie alla proposta musicale eterogenea e alla location che ben si presta anche al divertimento dei più piccoli.

La line-up

venerdì: the Hypnotic Bombs - The Devils - King Salami &the Cumberland Three

sabato: Superhorror - Nina Coyote eta Chico Tornado - The Cyborgs

domenica: finale Ganesh Music Contest

Gallery