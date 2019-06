Indovina chi viene a pranzo: tavolata interculturale alla Cirenaica

Ogni anno dal 2011, più di di 2km di strade, del delizioso rione della Cirenaica, vengono chiuse alle auto e attrezzate di centinaia di tavoli e gazebi, per dare vita ad una fiera della convivialità. Migliaia di cittadini passano ad ogni angolo di via G. Bentivogli e per le stradine limitrofe, per assaggiare, bere, vedere e parlare liberamente con il mondo dell’associazionismo straniero e italiano. Al centro di questo happening c’è ancora il cibo e i suoi mille modi di cucinarlo. Soprattutto c’è la sua magia di mettere assieme le persone. Un’occasione per aprire porte e finestre, per inco-trare e promuovere la propria cultura in una zona ricca di tante culture. Un’occasione per conoscersi. Un bellissimo evento di sensibilizzazione (le tematiche principali sono: la relazione fra immigrati, stranieri, rifugiati, italiani e le seconde generazioni). Al interno troverete, Cucine del mondo e del territorio locale (pranzo e apericena meticcio); street food, finger food; laboratori per bambini (come si fa un murales, trecce treccine treccione, ricicliamo, scrivere è come disegnare in diverse culture, disegno con l’hennè, truccabimbi); tavolo di discussione; mostra di foto e storie; balli del mondo; creazione di un nuovo murales; musica ed incontri. Un momento di incontro e di confronto delle culture che compongono il quartie-re e la città. In programma a settembre con la Collaborazione di Piazza Grande e la partecipazione di circa 30 associazioni straniere ed italiane:

Associazione Italia Vietnam

Associazione Italia Ucraina

Associazione domenicana Hermanas Mirabal

Legamant

Acabas

Tayetnic

Comunità Eritrea Bologna

AUSER

Tiranga

Universo

Adi Shakti

Lega Marocchina

Assosiation of Bangladesh Comunity

OlioAglio e Pili pili

Sonrisas Andinas

Il cerchio

Dadama’

ADSomalia

Integrazione tra i popoli

Giovanni donne musulmane

Passion Colombia

Assopacepalestina

Comunità Islamica di Bologna

Comunità nigeriani Bologna

Fucine vulcaniche

Villaggio del fanciullo

Centro Coccinelle

Liwanag Associazione donne filippine

Biodanza

Centro Interculturale Zonarelli

Next Generation Italy:

APU

Associazione Italia Tibet

Hey Joe

Refugees Welcome

Associazione Cittadini Algerini

Beltrama

Centro Melograno Coop Dolce

Educativa di strada

Sentieri di Liberta

Danza africana

Latin Dance Academy

Scuola Media Succursale Irnerio

Social Street Residenti Cirenaica

Cucine Popolari

Migrazioni

Namaste

Dynamo

CGIL Ufficio Stranieri

CGIL SPI/SUNIA

Avvocati di Strada

Senlima soc coop

Ass. Cuba

ComunitArmena

DALLE 10.00 alle 20.00 VI ASPETTIAMO!!!!