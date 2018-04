Primavera di informazione psicologica: ciclo di conferenze

E' la campagna Provinciale di Informazione Psicologica, di promozione della salute e del benessere psicologico, organizzata dall’Associazione Scientifica e Culturale “Progetto Psicologia”.

Un intero mese dedicato alla promozione del benessere psicologico, durante il quale l'equipe di psicologi e psicoterapeuti, soci dell’associazione, metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze fornendo informazioni sulla Psicologia, sul ruolo e la professione dello Psicologo, sui temi del benessere e della salute, in un’ottica di prevenzione e sensibilizzazione e con lo scopo di prevenire il disagio psicologico.

Per tutto il mese di maggio gli psicologi aderenti all’iniziativa apriranno i loro studi per fornire gratuitamente informazioni sui temi della psicologia, suoi vari ambiti di intervento e sul lavoro dello psicologo-psicoterapeuta.