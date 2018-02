Il 25 febbraio "Inftidura dal ninén" a Mezzolara di Budrio: lavorazione delle carni di maiale (ninén) in piazza Baldini, con preparazione dei "ciccioli", cotti come una volta nei paioli, salsiccia, braciole, cotechini, coppa di testa e spuntature, acquistabili in loco.

Possibilità di gustare specialità preparate al momento come crescentine, piadine, polenta e carne alla griglia. Dalle 10 alle 17.

Mezzolara (Budrio) | Pro loco 333 5312882