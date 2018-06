Fabiano Ballarin alias Inoki al Covo Summer

Venerdì 15 giugno il live al Covo Summer di Inoki Ness + Dj Zarra + Capo 9th.

Fabiano Ballarin, meglio noto con gli pseudonimi Inoki, Inoki Ness o InoKing, è un rapper e writer italiano. Il suo nickname "Inoki" deriva dalla sua vecchia tag "Enok" ispirata all'apocrifo personaggio dell'antico testamento Enoch; Ki simboleggia nella cultura orientale l'energia, mentre "Ness" simboleggia in lingua araba la collettività e in lingua inglese l'espansione. A Bologna, sua città adottiva, il primo sodalizio con il breaker e rapper Gianni KG ed il writer Paniko. Con loro costituisce la Porzione Massiccia Crew (PMC), collettivo hip hop bolognese che raccoglie un buon numero di artisti. Durante il 2011 Inoki partecipa all'album “Profondo rosso” e al tour degli Assalti Frontali. Nello stesso anno pubblica il mixtape “Flusso di coscienza” e fonda l'etichetta discografica indipendente Rap Pirata. Il 25 dicembre 2016 pubblica il mixtape autoprodotto “Basso profilo - The Mixtape” e nel gennaio 2018 appare sulla traccia Blood a Blood dell'album Don di Vacca. Aftershow selezione musicale con Bargeman aka B47. Best r'n'b, hiphop, soul selection in Bolo.

Appuntamento alle ore 21.00, ingresso: 10 euro